В Минздраве Татарстана опровергли данные о том, что вакцина от COVID-19 может вызвать рак

Никаких предпосылок для развития онкологии из-за вакцинации нет. Об этом заявил главный онколог министерства здравоохранения Татарстана Эдуард Нагуманов в ходе прямого эфирао вакцинации при онкозаболеваниях.

Он обратил внимание на то, что риск развития онкологических заболеваний гораздо выше, если люди не защищаются от солнца в жаркую погоду. В Татарстане рак кожи и меланома занимают второе место среди всех онкозаболеваний, рассказал эксперт.

Нагуманов посоветовал в жаркую погоду носить одежду, закрывающую тело, шляпу, очки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— А вакцинация — что от COVID-19, что от гриппа, что от дифтерии и других инфекций — не вызывает развития или прогрессирования злокачественных образований.

Также главный онколог Минздрава Татарстана рассказал, что онкобольные могут привиться от COVID-19 любым отечественным препаратом. Пациентам, еще проходящим лечение, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом.

Татьяна Леухина