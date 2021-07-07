Минздрав РТ: онкобольным можно прививаться любой отечественной вакциной от COVID-19

Онкобольные могут привиться любой отечественной вакциной против COVID-19. Об этом заявил главный онколог Минздрава Татарстана Эдуард Нагуманов в ходе прямого эфира о вакцинации при онкологических заболеваниях.

Пациентам, получившим полный комплекс медицинских вмешательств: хирургическое, радио-, химиотерапевтическое лечение, то есть завершившим лечение от онкозаболевания, делать прививку от COVID-19 можно. Однако тем, кто еще лечится от рака, следует быть осторожными. Им вакцинацию может разрешить только лечащий врач-онколог.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале этого года в Набережных Челнах от коронавируса привился мужчина, страдающий онкологией. Он перенес две операции, курсы лучевой терапии и химиотерапии. Прививку он пошел делать после консультации с лечащим врачом, который объяснил ему, что при новообразованиях риск подхватить инфекцию увеличивается, поэтому в текущей эпидемиологической ситуации лучше подстраховаться. 63-летний Хафис Бедердинов рассказывал, что после получения вакцины у него немного поднялась температура. Никаких других симптомов у мужчины не наблюдалось.





Татьяна Леухина