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Британский журнал Nature рассказал о безопасности «Спутника V»

19:58, 07.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Британский журнал Nature рассказал о безопасности «Спутника V»
Фото: Максим Платонов (архив)

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна и эффективна, однако по-прежнему есть вопросы о возникновении побочных эффектов после применения этого препарата. Об этом говорится в материале британского научного журнала Nature.

О безопасности и эффективности первой российской вакцины говорят данные от РФ и других стран. Однако остаются вопросы о качестве эпиднадзора за возможными побочными эффектами.

Фото: Максим Платонов (архив)

Авторы статьи также отмечают, что «Спутник V», в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит в себе не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. К тому же после иммунизации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах. В частности, в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации.

В понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об отсутствии новых побочных эффектов после применения вакцины «Спутник V».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:00
    Нобелевский лауреат по медицине 2013 года Рэнди Шекман при вручении ему премии заявил, что ведущие научные журналы, среди которых и Nature, мешают научному процессу, так как желание увидеть свою публикацию в ведущих журналах побуждает учёных «срезать углы» и заниматься тем, что считается модным, а не тем, что важнее для науки. Кроме того, по мнению Шекмана, проблема в том, что редакторы этих журналов являются не учёными, а издателями и их интересуют прежде всего шумиха, сенсация и фурор. Он пообещал больше не отправлять свои статьи в журналы Nature .Достаточно этой выдержки из Википедии чтобы повесить этот журнал в сортире на даче .
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