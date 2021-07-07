Британский журнал Nature рассказал о безопасности «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна и эффективна, однако по-прежнему есть вопросы о возникновении побочных эффектов после применения этого препарата. Об этом говорится в материале британского научного журнала Nature.

О безопасности и эффективности первой российской вакцины говорят данные от РФ и других стран. Однако остаются вопросы о качестве эпиднадзора за возможными побочными эффектами.

Фото: Максим Платонов (архив)

Авторы статьи также отмечают, что «Спутник V», в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит в себе не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. К тому же после иммунизации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах. В частности, в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации.

В понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об отсутствии новых побочных эффектов после применения вакцины «Спутник V».

Татьяна Леухина