В центре Чумакова заявили об эффективности «КовиВака» против дельта-штамма СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» эффективна против штамма «дельта». Об этом сообщил гендиректор Центра им. Чумакова, где разработали препарат, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Вывод сделан на основании исследования, которое показало, что иммунологическая эффективность «КовиВака» сопоставима с показателями ее действенности против альфа-штамма коронавируса, пишет ТАСС.

Весной в центре Чумакова заявили, что некоторым людям, исходя из их индивидуальных особенностей, может понадобиться третья доза «КовиВака». Разработчики вакцины сами привились вакциной на этапе исследований.



В июне стало известно, что объемы производства «КовиВака» хотят нарастить в 4-6 раз. В Татарстане этой вакцины сейчас нет.

Татьяна Демина