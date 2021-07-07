В центре Чумакова заявили об эффективности «КовиВака» против дельта-штамма СOVID-19
Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» эффективна против штамма «дельта». Об этом сообщил гендиректор Центра им. Чумакова, где разработали препарат, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Вывод сделан на основании исследования, которое показало, что иммунологическая эффективность «КовиВака» сопоставима с показателями ее действенности против альфа-штамма коронавируса, пишет ТАСС.
Весной в центре Чумакова заявили, что некоторым людям, исходя из их индивидуальных особенностей, может понадобиться третья доза «КовиВака». Разработчики вакцины сами привились вакциной на этапе исследований.
В июне стало известно, что объемы производства «КовиВака» хотят нарастить в 4-6 раз. В Татарстане этой вакцины сейчас нет.
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