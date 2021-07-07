Johnson & Johnson готова поставлять вакцину от COVID-19 в Россию
Компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель вакцины от COVID-19, готова сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы поставлять вакцину в Россию и СНГ. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить нашу однокомпонентную вакцину-кандидата от коронавируса на рынки России и СНГ после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация», — сказала представитель компании Мареа Файнберг.
На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки для регистрации своих вакцин в России.
В марте вакцина от Johnson & Johnson стала первой однодозовой вакциной, внесенной в список рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ заметили, что данные масштабных клинических испытаний, которые предоставила компания, показывают, что препарат эффективен и для пожилых людей.
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