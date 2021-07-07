В Татарстане приостановили выдачу сертификатов ресторанам на работу после полуночи

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане временно приостановили выдачу разрешений заведениям общепита на работу после полуночи. Такое решение связано с ситуацией с COVID-19 в республике. Информацию «Реальному времени» подтвердил член Ассоциации рестораторов и отельеров РТ, директор кафе «Сказка» Михаил Шарипов.



В постановлении кабмина РТ, оказавшемся в распоряжении интернет-газеты, говорится, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется временно не направлять уведомления о получении разрешения на работу ночью.

Кроме того, Минмолодежи РТ, Минобразования РТ, главам районов и муниципальных районов поручается усилить меры по недопущению COVID-19 в детских оздоровительных организациях. Массовые мероприятия разрешается проводить при подаче письменного уведомления не менее чем за 7 дней. Организаторам из других регионов России и из других стран необходимо будет предоставить ПЦР-тесты или сертификат о вакцинации.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Михаил Шарипов выразил надежду на то, что темпы вакцинации возрастут, а заболеваемость снизится и выдачу сертификатов заведениям продолжат с 1 августа.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на прошлой неделе сообщала, что разрешение на работу ночью успело получить 21 заведение. Еще 16 заявок отклонили. Забирать разрешение не будут, но выдача сертификатов прекратится.



Кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью в конце мая, при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. У сотрудников, которым нельзя делать прививку, должно быть медицинское заключение. Заведения общепита должны предоставлять сертификаты вакцинации, после того как сотрудники привьются двумя дозами, или представят справки с медотводом.



Татьяна Леухина