Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных медучреждениях

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить обоснованность формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. О результатах работы ведомства должны доложить 19 июля.

«В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», — заявил Мишустин.

Цены на ПЦР-тесты проверят по всей стране, сообщается на сайте правительства России.

Напомним, что накануне Роспотребнадзор постановил, что россиянам, въезжающим на территорию страны, теперь необходимо сдавать один ПЦР-тест на COVID-19 вместо двух. Его необходимо сделать в течение трех дней. Вместе с этим в аналогичной ситуации ПЦР-тестирование отменяется для вакцинированных или переболевших коронавирусом граждан.



Татьяна Демина