Аргентина опубликовала информацию о побочных эффектах после вакцинации «Спутником V»

Минздрав Аргентины опубликовал промежуточный отчет о ходе вакцинации в стране. В нем содержатся данные о частоте случаев побочных эффектов после применяемых вакцин: «Спутник V», Covishield и Sinopharm.



По данным документа, «Спутник V» — самый популярный препарат: всего в Аргентине применили уже 6,9 млн доз российской вакцины.

В отчете ведомство приводит число случаев ESAVI (Events Supposedly Attributable to Vaccination or Immunization) — побочных эффектов, которые возникли после введения вакцины. В этом показателе учитываются все случаи ухудшения самочувствия, потенциально связанные с уколом.

Всего на 12,8 млн введенных доз специалисты зарегистрировали 45 728 случаев побочных эффектов. Большая часть из них пришлась на «Спутник V» — 40 445. В расчете количества случаев на 100 тыс. человек, получивших препарат, у российской вакцины чаще всего случаются побочки — 548,73, или примерно в 0,55% случаев.

Однако если учитывать лишь тяжелые случаи побочных эффектов, после которых потребовалась госпитализация, то «Спутник V» занимает второе место (0,0027% случаев) Чаще люди попадают в больницу после применения Covishield (0,003%).



Самые частые побочные эффекты от введения «Спутника V»: головная боль, небольшая лихорадка, общая слабость, болезненность в месте укола. На эти симптомы в сумме приходится 97% всех случаев побочных эффектов.



В девяти случаях у пациентов, которые привились российским препаратом, наблюдалась аллергическая реакция. Еще девять пациентов пожаловались на металлический вкус во рту. У 678 пациентов произошло расстройство желудочно-кишечного тракта, пишет РБК.



Кроме того, специалисты сообщили о пяти побочных эффектах неизвестного происхождения. Их связь со «Спутником V» точно не установлена. В их числе два случая возникновения синдрома Гийена-Барре (аутоимунная реакция, при которой иммунная система атакует периферическую нервную систему), два случая тромбоцитопении (снижения уровня тромбоцитов в крови) и один случай перикардита (воспалительный процесс в сердце).



Чаще всего побочные эффекты наблюдались у женщин. Минздрав Аргентины связывает это с особенностями вакцинации: в стране в первую очередь прививку ставили учителям, врачам и другим работникам социальной сферы, где чаще всего трудятся женщины.