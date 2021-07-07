Жители Челнов возмутились очередями на вакцинацию от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Набережных Челнов пожаловались на длинные очереди из желающих сделать прививку от коронавируса. Кадры из поликлиники №6 местные жители опубликовали накануне в соцсети.

«Для чего заранее записываться? Не соблюдается никакая дистанция», — возмутился автор анонимного поста. По его словам, людям приходится сидеть по три часа в двух очередях.

Челнинцы беспокоятся, что при таком скоплении людей они могут заразиться коронавирусом до того, как сделают прививку.



Напомним, вакцинация в Татарстане по-прежнему добровольная. По состоянию на 3 июля охват вакцинацией в республике составил 31,3% населения от плана. При этом Набережные Челны стали лидером по этому показателю — 16,6% вакцинированных (66 760 человек).



Татьяна Демина