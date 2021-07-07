Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать в стране эпидемиолого-математическую модель вакцинации от коронавируса. Это необходимо, чтобы довести коллективный иммунитет до 80-90%.

При этой работе ведомствам следует учесть вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, а также ревакцинацию населения с учетом рисков вирусных мутаций, следует из сообщения на сайте правительства РФ.

Роспотребнадзору и Минздраву необходимо предоставить в Кабмин расчеты потребности в вакцинах против COVID-19 до 8 июля.

Напомним, накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в сутки от СOVID-19 вакцинируются до 850 тыс. россиян. Прививку можно сделать в 6 тыс. специальных пунктах.



Татьяна Демина