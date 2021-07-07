В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает республиканский Минздрав. От инфекции скончались двое мужчин 1939 и 1963 годов рождения.



Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии в Татарстане от COVID-9 умерли 557 человек.

За минувшие сутки в республике подтвердилось 39 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заразились 22 719 человек.