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В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19

18:52, 07.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает республиканский Минздрав. От инфекции скончались двое мужчин 1939 и 1963 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии в Татарстане от COVID-9 умерли 557 человек.

За минувшие сутки в республике подтвердилось 39 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заразились 22 719 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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