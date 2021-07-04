Главное о коронавирусе на 4 июля: в Татарстане привили треть от плана и новые симптомы штамма «Дельта»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане привили 31,3% жителей

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 40 новых случая COVID-19. Всего на 4 июля в республике зарегистрировано 22 598 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 305 человек, в том числе восемь за минувшие сутки. Умерли за весь период 547 человек.

От коронавируса в Татарстане привили 31,3% населения от плана. По последним данным, в республике вакцинировались 573 474 человека, оба компонента ввели 392 987 гражданам.

Татарстан получит из федерального бюджета почти 7,9 млн рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским сотрудникам. Еще 197 514 тыс. рублей республика получит на выплаты в этих же целях социальным работникам, которые заботятся о заболевших COVID-19.



Все массовые мероприятия в Татарстане будут проходить только с разрешения республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19. Такое поручение дал на совещании в Доме правительства президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Казань, Набережные Челны и еще ряд районов Татарстана вышли на высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Общереспубликанский показатель — 24,4 на 100 тысяч человек (952 случая в июне).



В Татарстане могут закрывать торговые сети, кафе и рестораны за повторные нарушения антиковидных мер. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.

Российские ученые рассказали о новых симптомах заразившихся «Дельта»-штаммом

За последние сутки в России выявили 25 142 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 484 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 610 941 человек, а выздоровевших — до 5 068 901. человек.



За сутки болезнь унесла жизни 663 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 137 925 человека.

Вакцинация в Москве набрала хорошие обороты. Общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек, каждый день прививку делают 60—70 тысяч человек, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru

В состоянии певицы МакSим (Марины Максимовой), которая уже 2 недели находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких, изменений пока нет. Об этом заявила ее представитель Яна Богушевская.

При заражении индийским штаммом коронавируса у пациентов могут наблюдаться расстройства желудочно-кишечного тракта. На такой симптом в последнее время начали жаловаться многие россияне, сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

С 15 июля туристы, прибывающие на территорию Камчатского края, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а вахтовики, прибывшие для работы в рыбохозяйственных и горнодобывающих организациях, должны быть вакцинированы.

Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне решил ограничить заполняемость мечетей и храмов до 50%, прихожане обязательно должны быть в масках.

Больше 1,5 тыс. московских компаний привили первым компонентом 60% работников. Власти Москвы решили выдавать гранты компаниям, выполнившим план по вакцинации сотрудников. Так, гранты в размере 100% НДФЛ получат 100 компаний, которые первыми выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников. Рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.



Фото: mos.ru

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в человеческом организме. Об этом заявили российские вирусологи.



Американский зоопарк начал прививать животных от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 11:00 (мск) заразились 183 474 301 человек, 3 971 197 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 713 912 человек. Далее идут Индия (30 545 433), Бразилия (18 742 025), Франция (5 845 622), Россия (5 519 516) и Турция (5 435 831).



По количеству смертей лидируют США (605 493), Бразилия (523 587), Индия (402 005).

Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 18 лет. В стране используют вакцины AstraZeneca и CoronaVac. Также рекомендовано проводить свадьбы и торжества с наименьшим количеством человек.

Временный поверенный в делах Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос сообщил, что начало поставок российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 в страну планируется в сентябре 2021 года. Эквадор зарегистрировал российский препарат в мае.

Фото: Максим Платонов

Руководство ралли «Шелковый путь» отменило монгольскую часть соревнований по решению властей Монголии. Это связано с распространением коронавируса и выявлением бубонной чумы.

Американский зоопарк в городе Окленд штата Северная Калифорния начал прививать животных от коронавируса. Первыми вакцину получат звери из повышенных групп риска: тигры, черные медведи и гризли, горные львы, хорьки, они уже получили первую из двух доз. Затем ветеринары введут препараты приматам, летучим мышам и свиньям. Препарат разработала и пожертвовала десяткам зоопарков в США компания Zoetis.

Татьяна Леухина