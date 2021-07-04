Пульмонолог рассказал о необычном симптоме при заражении индийским штаммом COVID-19

При заражении индийским штаммом коронавируса у пациентов могут наблюдаться расстройства желудочно-кишечного тракта. На такой симптом в последнее время начали жаловаться многие россияне, сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

— Могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе, — передает его слова ТАСС.

Фото: mos.ru

Также у заболевших COVID-19 наблюдается кашель, слабость, боли в мышцах.

В пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице остается напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Индийский штамм «Дельта» вытеснил все остальные штаммы.

Татьяна Леухина