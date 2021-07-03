В сентябре в Эквадоре ожидают первую поставку «Спутника V»

Фото: Максим Платонов

Временный поверенный в делах Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос заявил, что начало поставок российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 в Эквадор планируется в сентябре 2021 года.

«Вчера наши министры иностранных дел провели телемост, где обсуждался вопрос о поставке вакцины «Спутник V» в Эквадор», — цитирует его ТАСС.

В Словакии против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» развернута кампания по дезинформации.



«В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», — сообщили в РФПИ.

Алексей Нечаев