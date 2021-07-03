Новости общества

10:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Массовые мероприятия в Татарстане будут проводить только с разрешения штаба

09:59, 03.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Массовые мероприятия в Татарстане будут проводить только с разрешения штаба
Фото: realnoevremya.ru

Все массовые мероприятия в Татарстане будут проходить только с разрешения республиканского штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое поручение дал сегодня на совещании в Доме правительства президент РТ Рустам Минниханов.

Те массовые мероприятия, которые разрешит провести штаб, должны проходить с соблюдением всех ковидных ограничений, подчеркнули в кабмине.

Напомним, Рустам Минниханов раскритиковал власти Набережных Челнов за допущенные нарушения санитарных правил во время празднования Дня молодежи и поручил мэру автограда Наилю Магдееву доложить ему о результатах проверки и привлеченных к ответственности организаторах мероприятия. Также он обратил внимание глав районов на недопустимость проведения мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Как писало «Реальное время», в Татарстане возросла заболеваемость коронавирусом, в антилидеры по этому показателю вышел Тукаевский район.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также