Татарстан получит более 7,8 млн рублей на оплату увеличенных отпускных медработникам

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан получит из федерального бюджета почти 7,9 млн рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским сотрудникам. Еще 197 514 тыс. рублей республика получит на выплаты в этих же целях социальным работникам, которые заботятся о заболевших COVID-19.



Выплаты получат те, кому в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина назначили стимулирующие выплаты за особые условия труда из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, сотрудниках соцучреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из группы риска, уточняется на сайте российского правительства.

Всего на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска мед- и соцработникам, которые заботятся о пациентах с коронавирусом, правительство направило свыше 8,3 млрд рублей.

В сентябре прошлого года Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусом. Документ распространялся на сотрудников организаций, подведомственных Минздраву, Минобрнауки, Минобороны, Минтруду, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.



Татьяна Демина