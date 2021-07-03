Вирусологи развеяли миф о «Спутнике V»

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в человеческом организме. Об этом рассказали вирусологи в беседе с URA.RU.

«Аденовирус, даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — приводятся слова профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского.

С мнением коллеги согласился член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он отметил, что у аденовирусов, на основе которых создан «Спутник V», специально убрали часть генома.

Ранее сообщалось, что в Словакии против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» развернута кампания по дезинформации.

Алексей Нечаев