Мэр Москвы пообещал гранты бизнесу за вакцинацию сотрудников и QR-коды

Фото: Максим Платонов

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что бизнес в столице вносит огромный вклад в проведение вакцинации. Больше 1,5 городских компаний привили первым компонентом 60% работников. Об этом сообщается на сайте мэра.

Власти города вводят поощрения для ответственных предприятий.

Гранты в размере 100% НДФЛ получат 100 компаний, которые первыми выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников.

«Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период», — говорится в сообщении.



В ближайшее время будут объявлены подробные условия обеих акций.

«Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов», — отмечает Собянин.

В столице ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически».

