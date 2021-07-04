В Москве от COVID-19 привились 2,7 млн человек

Вакцинация в Москве набрала хорошие обороты. Общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек, каждый день прививку делают 60-70 тысяч человек, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

— В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в т.ч. за счет вакцинации иностранных работников, — сообщил он в своем блоге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

1 июля в российской столице стартовала повторная вакцинация от коронавируса. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вчера Собянин заявил о мерах поддержки компаниям, провакцинировавшим 60% сотрудников: гранты в размере 100% НДФЛ получат 100 компаний, которые первыми выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, а рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.



Татьяна Леухина