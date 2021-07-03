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В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию взрослых

18:12, 03.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию взрослых
Фото: Максим Платонов

В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Все граждане старше 18 лет должны сделать прививку. Об этом сообщил республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер.

Прививка бесплатная, пишет «Интерфакс». Въезжающие из-за границы должны пройти тест на коронавирус. В стране используют вакцины AstraZeneca и CoronaVac. Также рекомендовано проводить свадьбы и торжества с наименьшим количеством человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной. Он привел аналогию с работой повара, при устройстве на которую обязательно наличие у человека медицинской книжки. «Я точно знаю, что человек, устраивающийся работать поваром, должен получить медицинскую книжку. Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром. И то же самое касается прививки. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться», — сказал он.

ОбществоМедицина
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