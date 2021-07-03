Тукаевский и ряд районов Татарстана вышли в антилидеры по заболеваемости COVID-19

В Казани, Набережных Челнах и еще ряде районов Татарстана вышли на высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Проблему обсудили сегодня утром на совещании в Доме правительства.

Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в июне зафиксировали в следующих муниципалитетах:

Тукаевский — 82,7 (29 случаев);

Актанышский — 57,1 (16 случаев);

Муслюмовский — 50,9 (10 случаев);

Верхнеуслонский — 50,0 ( 7 случаев);

Набережные Челны — 41,2 (220 случаев);

Казань — 36,9 (464 случаев);

Мензелинский — 35,5 (9 случаев).

Общереспубликанский показатель — 24,4 на 100 тысяч человек (952 случая в июне). По социальной структуре лидируют по количеству среди заболевших:

пенсионеры — 310 человек (32,6%);

рабочие — 276 человек (29%);

временно неработающие — 209 человек (22%).

Также немало заболевших среди служащих, студентов, медработников, преподавателей и учащихся.