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Тукаевский и ряд районов Татарстана вышли в антилидеры по заболеваемости COVID-19

09:40, 03.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Тукаевский и ряд районов Татарстана вышли в антилидеры по заболеваемости COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Казани, Набережных Челнах и еще ряде районов Татарстана вышли на высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Проблему обсудили сегодня утром на совещании в Доме правительства.

Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в июне зафиксировали в следующих муниципалитетах:

  • Тукаевский — 82,7 (29 случаев);
  • Актанышский — 57,1 (16 случаев);
  • Муслюмовский — 50,9 (10 случаев);
  • Верхнеуслонский — 50,0 ( 7 случаев);
  • Набережные Челны — 41,2 (220 случаев);
  • Казань — 36,9 (464 случаев);
  • Мензелинский — 35,5 (9 случаев).

Общереспубликанский показатель — 24,4 на 100 тысяч человек (952 случая в июне). По социальной структуре лидируют по количеству среди заболевших:

  • пенсионеры — 310 человек (32,6%);
  • рабочие — 276 человек (29%);
  • временно неработающие — 209 человек (22%).

Также немало заболевших среди служащих, студентов, медработников, преподавателей и учащихся.

ОбществоМедицина Татарстан
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