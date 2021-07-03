Тукаевский и ряд районов Татарстана вышли в антилидеры по заболеваемости COVID-19
В Казани, Набережных Челнах и еще ряде районов Татарстана вышли на высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Проблему обсудили сегодня утром на совещании в Доме правительства.
Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в июне зафиксировали в следующих муниципалитетах:
- Тукаевский — 82,7 (29 случаев);
- Актанышский — 57,1 (16 случаев);
- Муслюмовский — 50,9 (10 случаев);
- Верхнеуслонский — 50,0 ( 7 случаев);
- Набережные Челны — 41,2 (220 случаев);
- Казань — 36,9 (464 случаев);
- Мензелинский — 35,5 (9 случаев).
Общереспубликанский показатель — 24,4 на 100 тысяч человек (952 случая в июне). По социальной структуре лидируют по количеству среди заболевших:
- пенсионеры — 310 человек (32,6%);
- рабочие — 276 человек (29%);
- временно неработающие — 209 человек (22%).
Также немало заболевших среди служащих, студентов, медработников, преподавателей и учащихся.ОбществоМедицина Татарстан
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