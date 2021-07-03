«Никому никаких послаблений: первый раз оштрафовали, второй — закрывать!»

Фото: Максим Платонов

«Не соблюдают — все, вплоть до закрытия!»

За повторные нарушения антиковидных мер торговые сети, рестораны, кафе и другие места массового пребывания людей в Татарстане необходимо жестко наказывать, вплоть до закрытия. Такое поручение отдал сегодня президент республики Рустам Минниханов во время совещания в Доме правительства.



— Дайте соответствующие предписания и поручения, какой бардак, согласно докладу Роспотребнадзора, мы увидим в торговых сетях, на предприятиях общепита — строго наказывать, никому никаких послаблений. Не соблюдают — все, идти на все самые строгие [меры], вплоть до закрытия! Первый раз оштрафовали, второй раз — закрывать! Будем обращаться в суд и принимать самые жесткие меры, — подчеркнул Рустам Минниханов.



В июне крупные торговые центры, массовые мероприятия и предприятия общепита были под особым вниманием, их тщательно проверяли на соблюдение антиковидных мер. Из 1,5 тысяч объектов меры профилактики не соблюдались в 17%. Основное нарушение — отсутствие контроля со стороны администрации ТЦ за соблюдением посетителями масочного режима. А в ТЦ «Тандем» еще и дезинфекционный режим не соблюдался, сообщила в докладе руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Администрация ТЦ «Березка» в Нижнекамске, по ее словам, как будто и не знает про пандемию коронавируса. Маски отсутствовали не только у покупателей, но и у самих работников, дезинфекция помещений в торговом объекте не проводится, антисептики отсутствуют.

«Не упрощайте, посмотрите, что творится в Москве»

В сфере общепита тоже не все гладко. Из проверенных 238 объектов те же 17% нарушений антиковидных ограничений. По данным санврачей, персонал работал без масок в ресторанах Набережных Челнов, в лаишевском кафе отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции посетителями, не проводилась термометрия, имеющиеся бактерицидные облучатели не использовались.

Всего с начала года по результатам проверок службы суды вынесли решения о временном закрытии 29 предприятий общепита и 7 магазинов республики, в том числе — двух магазинов и двух кафе за июнь, сообщает пресс-служба президента.

Владельцы 37 заведений обратились в Роспотребнадзор за разрешением работать без ограничений по времени. Из них 21 заявку одобрили, самые активные в этом вопросе пока только бары. От ресторанов и кафе уведомлений нет, несмотря на то, что сейчас пора выпускных, свадеб, и банкеты могут затягиваться глубоко за полночь, отметила Авдонина.

Не обошла спикер вниманием и республиканский Сабантуй, который только в Казани прошел на четырех площадках. Несмотря на проведенную профилактическую работу, ряд предпринимателей допустили грубые нарушения санитарных норм, которые с учетом крайне жаркого лета, могли послужить причиной возникновения массовых пищевых отравлений, отметила руководитель управления. Торговцы на празднике провинились тем, что хранили не в холоде готовую продукцию и отпускали «опасные по эпидемиологическим нормам блюда»: шашлыки из мяса птицы, жареной курицы, напитки собственного изготовления.



Президент поручил строже контролировать предприятия торговли и общепита с учетом ухудшающейся эпидобстановки:

— Не упрощайте, посмотрите, что творится в Москве, области, ряде других регионов. Это недалеко. У вас все полномочия есть. Мы во всех ваших вопросах вас поддерживаем. Принимайте более жесткие формы работы. Все эти уговоры, предупреждения, 100 раз всем уже объяснили, — отметил он.

В Татарстане на сегодня выявлено 43 новых случая заражения. В России побит новый рекорд по числу погибших от коронавируса — 697 человек за сутки. В стране зафиксировали максимальное число заболеваний с января — 24 439 случаев.

«Все, что можно — ограничить! Все мероприятия, даже на улице»

Эпидемиологическая ситуация в Татарстане под особым контролем, заявил отметил Рустам Минниханов. Президент призвал к строгому соблюдению всех требований Роспотребнадзора и дальнейшему проведению вакцинации среди населения:



— Ситуация с коронавирусом не улучшается, в целом по стране очень напряженная. И у нас тоже, хотя все под контролем, есть увеличение и есть озабоченность.



Вопросы, связанные с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, проведением вакцинации от коронавируса, выходят на первый план, подчеркнул он.



— По массовым мероприятиям. Ни одно массовое меропприятия без решения штаба не пройдет. Все, что намечено на будущее, — муниципальные, республиканские, спортивные, культурные, Лейла Ринатовна, все, что можно — ограничить! Все мероприятия, даже на улице. Если на улице [разрешите] — значит с масочным режимом. Если надо, примите соответствующие документы, не упрощайте. Да, мы пока не запрещаем проведение мероприятий, будем смотреть, но мы не можем довести ситуацию до точки невозврата. Поэтому самым строгим образом — все мероприятия, и все, кто проводит — под личную расписку дает обязательства, что будет соблюдать все нормы и правила, — поручил Рустам Минниханов руководителю Республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Президент сам озвучил мероприятия, намеченные в республике на ближайшее время. «Мы обещали провести в Агрызе праздник наших удмуртских братьев, в Аксубаево — чувашский праздник. Мы их не отменяем, но под ответственность глав и санитарных служб будем эти мероприятия проводить».

В Татарстане наблюдается рост количества заболевших, высокий показатель зафиксирован в Казани, Набережных Челнах, Тукаевском, Актанышском, Муслюмовском и еще ряде районов.

— Сегодня единственный выход из пандемии — это вакцинация. Другие меры профилактики, с которыми мы живем уже 1,5 года, не дают 100% эффекта. Без вакцинации мы будем болеть, терять людей, жить в условиях ограничений и получать новые мутации вируса. Только вакцинация не дает вирусу мутировать, и чем больше будет привитых лиц, тем быстрее снизится уровень распространения вируса, не будет оснований для введения более жестких мер, - отметила Любовь Авдонина.





Василя Ширшова