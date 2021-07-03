В Татарстане привили от коронавируса 31,3% населения от плана
Охват вакцинацией в Татарстане составил 31,3% населения от плана. Прививку от коронавируса получили 573 474 человека, оба компонента ввели 392 987 гражданам.
В республику поступило свыше 640 тысяч доз вакцины. Лидируют по количеству привитых граждан:
- Набережные Челны — 16,6% (66 760 человек)
- Казань — 16,5% (162 296 человек)
- Бугульминский — 16,2% (12 213 человек)
- Мамадышский — 16% ( 4 736 человек)
Больше всего привитых среди учителей и других работников образования — 27,2%, лиц старше 60 лет — 20,6%, работников предприятий промышленности — 15,5%.ОбществоМедицина Татарстан
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