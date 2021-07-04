Представитель Макsим рассказала о состоянии артистки

В состоянии певицы МакSим (Марины Максимовой), которая уже две недели находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких, изменений пока нет. Об этом заявила ее представитель Яна Богушевская.

— Врачи говорят пока также, без каких-либо значительных изменений.

Медики пока не проводили новые тестирования на COVID-19. Сейчас они занимаются лечение, передает ТАСС.

Самочувствие Макsим ухудшилось накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дали отрицательный результат. В конце июня у певицы диагностировали 75-процентное поражение легки. Ее перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

Татьяна Леухина