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Представитель Макsим рассказала о состоянии артистки

08:20, 04.07.2021
Представитель Макsим рассказала о состоянии артистки
Фото: vk.com/maksimofficial

В состоянии певицы МакSим (Марины Максимовой), которая уже две недели находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких, изменений пока нет. Об этом заявила ее представитель Яна Богушевская.

— Врачи говорят пока также, без каких-либо значительных изменений.

Медики пока не проводили новые тестирования на COVID-19. Сейчас они занимаются лечение, передает ТАСС.

Самочувствие Макsим ухудшилось накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дали отрицательный результат. В конце июня у певицы диагностировали 75-процентное поражение легки. Ее перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаКультура Татарстан
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