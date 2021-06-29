Главное к утру: 170,4 млн на закупку медоборудования, в Челнах увеличивают число коек
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 29 июня:
- Организаторов концерта артиста Niletto, который прошел в Набережных Челнах ко Дню молодежи, вызвали в местный территориальный отдел Роспотребнадзора. Ведомство проверит наличии в их действиях состава административного правонарушения. Niletto в своем Instagram-аккаунте сообщил, что концерт посетили 35 тыс. человек. В Сети публиковались видео, на котором фанаты артиста прорвались близко к сцене. Челнинцы не соблюдали ни социальную дистанцию, ни масочный режим.
- В Набережных Челнах увеличивают число коек на случай, если начнет расти количество граждан с подозрением на коронавирус. По последним данным, в городе под наблюдением врачей находятся 102 пациента с коронавирусом. Всего в Челнах с начала пандемии зарегистрировали 2 819 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19.
- Состояние певицы МакSим по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Никаких тревожных новостей нет, заверил представитель артистки в ответ на слухи об ухудшении ее здоровья.
- В этом году Татарстан приобретет 211 единиц медоборудования. На это потратят 170,4 млн рублей. В частности, по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан» запланировано переоснащение сосудистых центров в Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольской и Буинской ЦРБ, а также Межрегионального клинико-диагностического центра.
По регпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера, а на базе Нижнекамской центральной многопрофильной районной больницы откроют Центр амбулаторной онкологической помощи.
- В Тукаевском районе РТ представили нового начальника отдела образования исполкома муниципалитета. Должность занял директор Биклянской средней школы Айрат Ибрагимов. Предыдущий глава отдела образования Тукаевского района Наиль Габдуллин ушел с поста по состоянию здоровья, сообщается в Instagram-аккаунте муниципалитета.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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