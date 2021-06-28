Организаторов концерта Niletto в Набережных Челнах вызвали в Роспотребнадзор

Организаторов концерта артиста Niletto, который прошел в Набережных Челнах ко Дню молодежи, вызвали в местный территориальный отдел Роспотребнадзора. Ведомство проверит наличии в их действиях состава административного правонарушения, пишет ТАСС.

Niletto в своем instagram-аккаунте сообщил, что концерт посетили 35 тыс. человек. В сети публиковались видео, на котором фанаты артиста прорвались близко к сцене. Челнинцы не соблюдали ни социальную дистанцию, ни масочный режим.

Напомним, глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев после выступления Niletto предложил ужесточить «антиковидные» ограничения. Он отметил, что на концерте ко Дню молодежи челнинцы забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции.



Мэр Челнов Наиль Магдеев с таким мнением не согласился и упрекнул Бариева в слабом контроле за общественным транспортом. «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями», — заявил он.



Татьяна Демина