В 2021 году в Татарстане закупят 211 единиц медоборудования на 170,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году Татарстан приобретет 211 единиц медоборудования. На это потратят 170,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

В частности, по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан» запланировано переоснащение сосудистых центров в Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольской и Буинской ЦРБ, а также Межрегионального клинико-диагностического центра.

По регпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера, а на базе Нижнекамской центральной многопрофильной районной больницы откроют Центр амбулаторной онкологической помощи.

Фото: Максим Платонов (архив)

По состоянию на 8 июня заключено три контракта на покупку восьми оборудований. На сегодняшний день продолжают проводить аукционы на их закупку, готовятся технические задания, обсуждаются цены контрактов.

Всего на покупку медоборудования предусмотрено 2 550,96 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, уточнили в Минздраве Татарстана.

Татьяна Демина