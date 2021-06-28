В Татарстане назначили нового начальника отдела образования Тукаевского района
В Тукаевском районе РТ представили нового начальника отдела образования исполкома муниципалитета. Должность занял директор Биклянской средней школы Айрат Ибрагимов.
Предыдущий глава отдела образования Тукаевского района Наиль Габдуллин ушел с поста по состоянию здоровья, сообщается в instagram-аккаунте муниципалитета.
Ибрагимов приступит к исполнению обязанностей на новой должности уже в начале июля.
Напомним, Габдуллина назначили начальником отдела образования Тукаевского района в январе 2020 года. До этого он около 20 лет возглавлял отдел образования в Мензелинском районе.
В прошлом году Габдуллин сменил на посту Айгуль Мухаметзянову, уволенную после скандала с привлечением несовершеннолетних к учениям полицейских.
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