В Татарстане назначили нового начальника отдела образования Тукаевского района

В Тукаевском районе РТ представили нового начальника отдела образования исполкома муниципалитета. Должность занял директор Биклянской средней школы Айрат Ибрагимов.

Предыдущий глава отдела образования Тукаевского района Наиль Габдуллин ушел с поста по состоянию здоровья, сообщается в instagram-аккаунте муниципалитета.

Ибрагимов приступит к исполнению обязанностей на новой должности уже в начале июля.



Напомним, Габдуллина назначили начальником отдела образования Тукаевского района в январе 2020 года. До этого он около 20 лет возглавлял отдел образования в Мензелинском районе.



В прошлом году Габдуллин сменил на посту Айгуль Мухаметзянову, уволенную после скандала с привлечением несовершеннолетних к учениям полицейских.

Татьяна Демина