Певица МакSим остается в стабильно тяжелом состоянии

Состояние певицы МакSим по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Никаких тревожных новостей нет, заверил RT представитель артистки в ответ на слухи об ухудшении ее здоровья.

В частности сегодня «Московский комсомолец» написал, что медики якобы диагностировали у певицы заболевание, поражающее печень.

Накануне СМИ сообщали, что состояние артистки ухудшилось и ее перевели на ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности), поскольку аппарат ИВЛ не справляется. Но официальный представитель певицы заявил, что информации о критическом состоянии МакSим нет.



О госпитализации МакSим стало известно 15 июня — артистку госпитализировали в больницу после концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дают отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Татьяна Демина