Мурашко: в России COVID-19 выявили у 0,5% привитых

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что только 0,5% от общего числа привитых заражаются коронавирусной инфекцией — у большинства из них заболевание протекает в легкой форме. Об этом сообщает ТАСС.

«Вакцина не является комбинезоном, защищающим от коронавируса, она формирует иммунитет. Определенное количество людей может заболеть», — сказал Мурашко.

фото: Максим Платонов

Кроме того, он отметил, что среди пожилых людей снижается уровень заболеваемости из-за вакцинации.

В Татарстане поставлен новый рекорд по вакцинации — за сутки вакцину получили 11 782 человека, сообщили в республиканском Минздраве. Всего вакцинацию от COVID-19 в Татарстане прошли 502 659 человек. Из них второй компонент препарата получил 365 421 человек.

Алексей Нечаев