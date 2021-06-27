Рекомендации по применению «Спутника V» на беременных изменили

Российскую вакцину «Спутник V» при беременности рекомендовали применять только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, сказано в инструкции к препарату.



Рекомендация связана с отсутствием опыта клинического применения препарата этой вакцины при беременности. Пока нет данных, «Спутником V» запретили прививаться при грудном вскармливании.

Отмечается, что при изучении препарата на животных не наблюдалось отрицательного влияния на течение их беременности.

Фото: realnoevremya.ru

На днях сообщалось, что беременных, у которых есть высокий риск тяжелого протекания коронавируса, разрешили вакцинировать препаратом «Спутник V». Разрешение дано на основе положительных результатов доклинических исследований безопасности «Спутника V» и данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

Маргарита Головатенко