Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот

Первые серии российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот, сообщил в субботу, 26 июня глава Минздрава Михаил Мурашко.



«Вчера первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли с производства для гражданского оборота», — приводит его слова «Интерфакс». По его словам, до конца июня планируется выпуск в оборот около 2,5 млн доз этой вакцины.

Фото: realnoevremya.ru

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выработка антител после прививки «Спутником Лайт» наступает спустя 21 день. Она уточнила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен — необходимо бережно относиться к своему здоровью в этот период.

До 30 сентября в регионы отправят не меньше 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт». Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Маргарита Головатенко