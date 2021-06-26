В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»
В Иране произвели тестовую партию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и иранская фармацевтическая компания Actoverco.
Иран — первое государство Ближневосточного региона, где произвели партию «Спутника V». Произведенную в Иране вакцину используют для иранской программы вакцинации.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что с помощью локального производства «Спутника V» в Иране удастся ускорить темпы вакцинации иранского населения, если не будет логистических издержек.
«Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией», — приводит RT его слова.
В Министерстве здравоохранения и народонаселения Египта сообщили, что со следующей недели начнется применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
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