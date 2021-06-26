В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»

В Иране произвели тестовую партию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и иранская фармацевтическая компания Actoverco.



Иран — первое государство Ближневосточного региона, где произвели партию «Спутника V». Произведенную в Иране вакцину используют для иранской программы вакцинации.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что с помощью локального производства «Спутника V» в Иране удастся ускорить темпы вакцинации иранского населения, если не будет логистических издержек.

«Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией», — приводит RT его слова.

Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве здравоохранения и народонаселения Египта сообщили, что со следующей недели начнется применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Маргарита Головатенко