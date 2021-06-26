Представитель ВОЗ: сделать прививку от COVID-19 можно при любом уровне антител

Фото: Максим Платонов

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что прививку от COVID-19 можно делать при любом уровне антител.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — цитирует ее ТАСС.

фото: Максим Платонов

Также она рассказала, что вакцинированным нужно обязательно носить маски, чтобы не распространять вирус, так как он может продолжать передаваться. Остановить пандемию можно при ответственном поведении каждого человека, подытожила представитель ВОЗ.

В Татарстане поставлен новый рекорд по вакцинации — за сутки вакцину получили 11 782 человека, сообщили в республиканском Минздраве. Всего вакцинацию от COVID-19 в Татарстане прошли 502 659 человек. Из них второй компонент препарата получил 365 421 человек.

Алексей Нечаев