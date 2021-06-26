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В Исландии сняли все коронавирусные ограничения

23:34, 26.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Исландии сняли все коронавирусные ограничения
Фото: Максим Платонов

В Исландии с 26 июня отменяются все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Решения принято после масштабной вакцинации.

«Около 87% жителей Исландии, имеющих право на вакцинацию, получили по крайней мере одну дозу вакцины, в то время как около 60% полностью вакцинированы против COVID-19. Все, кому ранее не предлагалась вакцинация, должны были получить приглашение сделать вакцинацию на этом этапе», — говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

В стране больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Власти Египта сняли введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения. Торговые центры и магазины могут вернуться к обычному летнему графику работы.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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