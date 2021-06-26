В Исландии сняли все коронавирусные ограничения

Фото: Максим Платонов

В Исландии с 26 июня отменяются все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Решения принято после масштабной вакцинации.

«Около 87% жителей Исландии, имеющих право на вакцинацию, получили по крайней мере одну дозу вакцины, в то время как около 60% полностью вакцинированы против COVID-19. Все, кому ранее не предлагалась вакцинация, должны были получить приглашение сделать вакцинацию на этом этапе», — говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

В стране больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Власти Египта сняли введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения. Торговые центры и магазины могут вернуться к обычному летнему графику работы.



Алексей Нечаев