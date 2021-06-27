В ВОЗ оценили вероятность распространения «черной плесени» в России

Эпидемия мукормикоза или «черной плесени» в России маловероятна, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



Она отметила, что несмотря на это мукормикоз дает большую нагрузку на систему здравоохранения, поскольку требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Вуйнович допустила, что люди со слабым иммунитетом вполне могут заболеть грибковым заболеванием, включая «черную плесень».

«Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», — приводит ее слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Случаи заболеваемости «черной плесенью» — мукормикозом выявили в Индии в середине апреля. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса в стране.

Позднее Индии на фоне роста заболеваемости так называемой черной плесенью обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень». Специалисты подчеркивают, что «белая плесень» опаснее «черной», потому что воздействует на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг. Подобно «черной плесени», эта инфекция также грибковая. Большую опасность эта болезнь представляет для больных с диабетом или проходящих лечение от коронавируса с подавленной иммунной системой.

Маргарита Головатенко