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В Татарстане за сутки вакцинировались рекордные 11 782 человека

13:29, 26.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцинировались рекордные 11 782 человека
Фото: предоставлены пресс-службой Управления здравоохранения по Челнам

В Татарстане поставлен новый рекорд по вакцинации — за сутки вакцину получили 11 782 человека, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего вакцинацию от COVID-19 в Татарстане прошли 502 659 человек. Из них второй компонент препарата получил 365 421 человек.

Юбилейную прививку получила 38-летняя жительница Челнов, ведущий специалист по работе с персоналом в производственной компании АО «Татпроф» Татьяна Харитонова. Первым компонентом она привилась 25 июня на выездной вакцинации на предприятии, организованной городской больницей №5 в автограде.

Татьяна воспитывает трех сыновей и дочку двух лет. Она утверждает, что решение о необходимости прививки было стопроцентным: «Я, как мама и дочь пожилых родителей, не могу себе позволить, чтобы от моей беспечности пострадали близкие люди».

В начале года коронавирусом переболели сестра и ее муж. Муж сестры лечился в инфекционном госпитале. Его состояние было тяжелым в связи с наличием хронических болезней. Сейчас он чувствует себя хорошо. Татьяна считает, что выступающие против вакцинации не понимают серьезность обстановки с инфекцией в мире.

Фото: предоставлены пресс-службой Управления здравоохранения по г. Набережные Челны

Число желающих вакцинироваться в Татарстане растет, сообщил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. Минниханов подчеркнул, что сфера здравоохранения готова к новым вызовам: в республике подготовлен коечный фонд, а у медучреждений есть необходимые лекарства.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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