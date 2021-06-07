Главное за выходные: День русского языка, ДТП с тремя погибшими, пожары в «Русско-Немецкой Швейцарии»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 7 июня:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил рассмотреть вопрос об инициации проекта «Тотальный диктант» на национальных языках народов, проживающих в Татарстане. Это чувашский, мордовский, удмуртский, марийский и другие. Такие акции, по его словам, помогут популяризировать национальные языки и культуру народов многонациональной страны и регионов.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с праздником участников и гостей торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня русского языка: «Как верно определил президент Российской Федерации Владимир Путин, русский мир собирал и объединил всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует связь с нашей родиной, кто считает себя носителем русского языка, культуры и русской истории. Богатство русского языка позволяет не только передать многогранность русской культуры, но и раскрыть глубины духовного наследия народов России. Много веков живя бок о бок, мы как никто другой знаем, насколько дорог родной язык для каждого в нашем Отечестве».
- Заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин предложил Минниханову заложить камень в основание будущей соборной мечети в Казани к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
- Состояние двух пострадавших при атаке на казанскую гимназию детей остается тяжелым. У обоих детей есть позитивная динамика, но состояние по-прежнему тяжелое. Оба они находятся в реанимации под пристальным наблюдением врачей.
- Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана организовала проверку после ДТП, произошедшего на трассе Казань — Ульяновск, где погибли три человека. Авария произошла в шесть утра на 5-м километре автодороги Казань — Ульяновск. По предварительным данным, автомобиль DATSUN ON-DO под управлением 15-летнего подростка, двигаясь в сторону села Ключищи на высокой скорости, выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на ограждение. После этого он выехал на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение второстепенной дороги и опрокинулся в кювет.
- Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл во второй раз стали родителями. Девочка Лили появилась на свет в больнице американского города Санта-Барбара в Калифорнии. Она занимает восьмое место в очереди престолонаследия. Ребенка назвали в честь королевы Великобритании Елизаветы II и принцессы Дианы (матери принца Гарри).
- Ростехнадзор нашел многочисленные нарушения на ООО «Малая нефтяная компания Татарстана», где 22 января 2021 года произошла трагическая авария. Среди нарушений: неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля на предприятии, нарушение правил проведения пневматических испытаний.
- На территории «Русско-Немецкой Швейцарии» проходили возгорания. Волонтеры подозревают, что это дело рук поджигателей. В МЧС «Реальному времени» сообщили, что в службе тушение этих пожаров проходит как тушение сухой травы и пней, а подтверждения тому, что это дело рук поджигателей, у них нет.
- На 85-м году жизни в Тбилиси скончался грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе. Именно он — автор сценариев более 35 грузинских и советских фильмов, в числе которых «Мимино», «Не горюй!», «Кувшин», «Чудаки», «Серенада».
- Стало известно о смерти российского актера Артема Анчукова, играевшего в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он умер на 40-м году жизни от осложнений в результате коронавируса.
- В России начали производить новый препарат, который помогает больным коронавирусом. Он представляет собой антиковидный иммуноглобулин — защитный белок крови, который выделяется из плазмы людей, переболевших коронавирусом и получивших антитела.
- В Татарстане впервые зарегистрировали заражение редкой тропической болезнью — филяриозом. Мужчина, заразившийся ею, приехал из Индии в начале мая. Он рассказал, что через 10 дней после приезда у него сильно поднялась температура. Мужчина обратился к медикам, которые и диагностировали тропическую болезнь.
Маргарита ГолвоатенкоОбщество Татарстан
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