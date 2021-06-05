В России начали делать новое лекарство от коронавируса

В России начали производить новый препарат, который помогает больным коронавирусом. Он представляет собой антиковидный иммуноглобулин — защитный белок крови, который выделяется из плазмы людей, переболевших коронавирусом и получивших антитела. Об этом рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ. Он называется «КОВИД-глобулин», и не так давно его применение одобрил федеральный Минздрав. Это первый в мире зарегистрированный иммуноглобулин, который должен действовать прицельно против коронавируса.

Препарат разработал холдинг «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех», и предполагается, что лекарство будут давать больным, которые переносят ковид в средней или тяжелой форме.

«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — сообщил министр.

Напомним, на днях появилась информация о том, что российские ученые получили патент еще на один противоковидный препарат, «МИР-19» — он работает на основе механизма интерференции РНК и обладает противовирусным действием. О нем рассказал директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

Людмила Губаева