Минниханов о Дне русского языка: «Русский мир собирал и объединил всех»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с праздником участников и гостей торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня русского языка.

Мероприятие прошло в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

«Как верно определил Президент Российской Федерации Владимир Путин, русский мир собирал и объединил всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует связь с нашей родиной, кто считает себя носителем русского языка, культуры и русской истории. Богатство русского языка позволяет не только передать многогранность русской культуры, но и раскрыть глубины духовного наследия народов России. Много веков живя бок о бок, мы как никто другой знаем, насколько дорог родной язык для каждого в нашем Отечестве», — цитирует Минниханова пресс-служба.

После торжественного слова состоялась церемония вручения государственных наград.



Утром Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина. Президент выпустил сразу два поздравления: официальное обращение и, по своей традиции, ролик в «Инстаграме».

Ольга Плешкова