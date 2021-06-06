Прокуратура организовала проверку после ДТП с тремя погибшими на трассе Казань — Ульяновск

Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана организовала проверку после ДТП, произошедшего на трассе Казань — Ульяновск, где погибли три человека, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее итогам решится вопрос о мерах прокурорского реагирования. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора района Александр Непомнящий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Авария произошла в шесть утра на 5-м километре автодороги Казань — Ульяновск. По предварительным данным, автомобиль DATSUN ON-DO под управлением 15-летнего подростка, двигаясь в сторону села Ключищи на высокой скорости, выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на ограждение. После этого он выехал на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение второстепенной дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и две 19-летние пассажирки скончались. Еще два пассажира 19 и 20 лет доставлены в ГАУЗ «ГКБ №7».

Маргарита Головатенко