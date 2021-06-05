В Татарстане впервые выявили случай заболевания тропической болезнью филяриозом

В Татарстане впервые зарегистрировали заражение редкой тропической болезнью — филяриозом. Мужчина, заразившийся ею, приехал из Индии в начале мая.

Он рассказал, что через 10 дней после приезда у него сильно поднялась температура. Мужчина обратился к медикам, которые и диагностировали тропическую болезнь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это давно забытые болезни из тропических стран. Единственный врач, который взялся за мое лечение — это главный инфекционист Бугульмы Рамиль Мирсаетович со своей командой. Они пытаются поддерживать мое состояние, так как черви поедают потихоньку меня изнутри, — приводит его слова «ГТРК Татарстан».

Сейчас компания, где мужчина работает, пытается достать необходимые для лечения препараты, поскольку в России их нет. Без должного лечения болезнь будет поражать все органы.

В Индии в середине апреля на фоне эпидемии коронавируса выявили случаи заболеваемости «черной плесенью» — мукормикозом. В конце мая в СМИ появились сообщения о появлении в стране «белой плесени».

