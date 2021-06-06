Минниханов предложил инициировать «Тотальный диктант» на национальных языках

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил рассмотреть вопрос об инициации проекта «Тотальный диктант» на национальных языках народов, проживающих в Татарстане. Это чувашский, мордовский, удмуртский, марийский и другие, сообщает пресс-служба президента республики.



Такие акции, по его словам, помогут популяризировать национальные языки и культуру народов многонациональной страны и регионов. Минниханов напомнил, что в Татарстане проходит диктант на татарском языке.

Утром Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина.

Маргарита Головатенко