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Минниханов предложил инициировать «Тотальный диктант» на национальных языках

15:20, 06.06.2021
Минниханов предложил инициировать «Тотальный диктант» на национальных языках
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил рассмотреть вопрос об инициации проекта «Тотальный диктант» на национальных языках народов, проживающих в Татарстане. Это чувашский, мордовский, удмуртский, марийский и другие, сообщает пресс-служба президента республики.

Такие акции, по его словам, помогут популяризировать национальные языки и культуру народов многонациональной страны и регионов. Минниханов напомнил, что в Татарстане проходит диктант на татарском языке.

Утром Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеКультураВласть УдмуртияТатарстан
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