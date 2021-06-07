Умер сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза» Резо Габриадзе

Фото: wikipedia.org / George Mel

На 85-ом году жизни в Тбилиси скончался грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе, сообщает RT со ссылкой на сообщение Минобразования страны.



Габриадзе родился в июне 1936 года в Кутаиси. Именно он — автор сценариев более 35 грузинских и советских фильмов, в числе которых Мимино», «Не горюй!», «Кувшин», «Чудаки», «Серенада».

Габриадзе создал иллюстрации к более чем 50 книгам. В 1981 году основал Тбилисский театр марионеток, является автором памятника чижику-пыжику, установленному в Санкт-Петербурге в 1994 году.

Маргарита Головатенко