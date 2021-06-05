Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Фото: Минобразования РТ

Состояние двух пострадавших при атаке на казанскую гимназию детей остается тяжелым. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

У обоих детей есть позитивная динамика, но состояние по-прежнему тяжелое. Оба они находятся в реанимации под пристальным наблюдением врачей, пишет ТАСС.

Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал расстреливать учеников и персонал учреждения. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы. Восемь пострадавших, в числе которых пятеро детей, были отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС.



Ольга Плешкова