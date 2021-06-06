От коронавируса умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Стало известно о смерти российского актера Артема Анчукова. О его смерти рассказала певица Татьяна Буланова.

Он умер на 40-м году жизни от осложнений в результате коронавируса.

«Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Затем начались осложнения — в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению», — рассказала Буланова Пятому каналу.

Артем Анчуков известен в России по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и другие.



Ольга Плешкова