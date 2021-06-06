В Татарстане подросток устроил ДТП с тремя погибшими

На трассе Казань — Ульяновск 15-летний подросток устроил ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Авария произошла в шесть утра на 5-м километре автодороги Казань — Ульяновск. По предварительным данным, автомобиль DATSUN ON-DO под управлением подростка, двигаясь в сторону села Ключищи на высокой скорости, выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на ограждение. После этого он выехал на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение второстепенной дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и две 19-летние пассажирки скончались. Еще два пассажира 19 и 20 лет доставлены в ГАУЗ «ГКБ №7».

Полицейские устанавливают детали ДТП. Проводится проверка.



Вчера на трассе М-7 произошло ДТП с тремя автомобилями.

Ольга Плешкова