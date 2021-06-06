К январскому ЧП на нефтяном предприятии в Татарстане привели многочисленные нарушения — Ростехнадзор

Фото: прокуратура РТ

Ростехнадзор нашел многочисленные нарушения на ООО «Малая нефтяная компания Татарстана», где 22 января 2021 года произошла трагическая авария, сообщает ИА «Девон» со ссылкой на службу надзорного ведомства.

Авария произошла на участке предварительного сброса воды ООО «МНКТ» в Нуркеевском месторождении в Сармановском районе республики. Во время проведения пневматического испытания на объекте взорвалась нефтегазовая смесь. В результате погибли оператор установки и разнорабочий, еще два сотрудника получили тяжелые травмы.

Среди выявленных Роспотребнадзором нарушений:

несоответствие емкости требованиям промышленной безопасности и эксплуатационной документации;

несоответствие заключений экспертиз промбезопасности, проведенных экспертными организациями, фактическому состоянию опасного производственного объекта;

нарушение правил проведения пневматических испытаний;

Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля на предприятии.

Прокуратура так же выявляла грубые нарушения безопасности после пожара на «НПО «Татэлектромаш». После инцидента возбудили уголовное дело.

Маргарита Головатенко