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У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

21:28, 06.06.2021
У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь
Фото: ru.wikipedia.org / Mark Jones

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл во второй раз стали родителями, сообщает ТАСС.

Девочка Лили появилась на свет в больнице американского города Санта-Барбара в Калифорнии. Она занимает восьмое место в очереди престолонаследия. Ребенка назвали в честь королевы Великобритании Елизаветы II и принцессы Дианы (матери принца Гарри).

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся дома. Супруги воспитывают подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.

В апреле «Реальное время» рассказывало, как Британия прощалась с праправнуком российского императора принцем Филиппом Маунтбеттеном, мужем английской королевы Елизаветы.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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