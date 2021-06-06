У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Фото: ru.wikipedia.org / Mark Jones

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл во второй раз стали родителями, сообщает ТАСС.



Девочка Лили появилась на свет в больнице американского города Санта-Барбара в Калифорнии. Она занимает восьмое место в очереди престолонаследия. Ребенка назвали в честь королевы Великобритании Елизаветы II и принцессы Дианы (матери принца Гарри).

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся дома. Супруги воспитывают подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.

В апреле «Реальное время» рассказывало, как Британия прощалась с праправнуком российского императора принцем Филиппом Маунтбеттеном, мужем английской королевы Елизаветы.

Маргарита Головатенко