Строительство соборной мечети в Казани Хуснуллин предложил начать к 1100-летию принятия ислама

Заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову заложить камень в основание будущей соборной мечети в Казани к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Мы обсуждали вопрос по строительству соборной мечети в Казани. Нам надо принять решение — когда, где. И мне кажется, было бы правильным заложить камень к нашему юбилею», — сказал Хуснуллин, обращаясь к Минниханову.

Ранее на фестивале «Изге Болгар жыены» в Болгаре Спасского района Татарстана озвучили планы строительства соборной мечети, административного корпуса Мухаммадии и центра рукописей.

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдет в 2022 году. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования.



Ольга Плешкова