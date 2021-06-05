Строительство соборной мечети в Казани Хуснуллин предложил начать к 1100-летию принятия ислама
Заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову заложить камень в основание будущей соборной мечети в Казани к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
«Мы обсуждали вопрос по строительству соборной мечети в Казани. Нам надо принять решение — когда, где. И мне кажется, было бы правильным заложить камень к нашему юбилею», — сказал Хуснуллин, обращаясь к Минниханову.
Ранее на фестивале «Изге Болгар жыены» в Болгаре Спасского района Татарстана озвучили планы строительства соборной мечети, административного корпуса Мухаммадии и центра рукописей.
Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдет в 2022 году. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования.
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